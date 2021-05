19h30 Médias : le vaccin va-t-il devenir obligatoire ?

Le sujet est arrivé aussi vite qu’il est reparti sur les chaînes d’info : à Rillieux-la-Pape, près de Lyon, le maire excédé par les violences urbaines a demandé à ses habitants de dénoncer les délinquants grâce à une adresse mail et un numéro de téléphone dédiés. Ce 26 mai marque le triste anniversaire d’un fait divers qui a marqué le monde entier : la mort de George Floyd, étouffé sous le genou d’un policier pendant une interpellation. Un an après, la presse américaine se souvient. Joe Biden et Kamala Harris ont, quant à eux, rencontré les proches de George Floyd à la Maison-Blanche. Le vaccin va-t-il devenir obligatoire ? C’est le souhait de l’Académie de médecine, au moins pour les professions dites « essentielles » : enseignants, policiers, personnels des restaurants, mais également étudiants et si possible avant la rentrée prochaine. L’Académie de médecine étant une instance indépendante, elle ne parle pas au nom du gouvernement. Emmanuel Macron a d’ailleurs promis, dès novembre dernier, que la vaccination ne serait pas rendue obligatoire en France. Peut-il encore changer d’avis ? À quoi joue Gérald Darmanin ? La question se pose de plus en plus chez ses collègues après les polémiques déclenchées par le ministre de l’Intérieur : sa participation à la manifestation des policiers, puis son dépôt de plainte inutile contre Audrey Pulvar. Deux sujets qui mettent le gouvernement dans l’embarras et s’il n’est pas forcément facile pour les ministres en exercice de s’opposer publiquement à Gérald Darmanin, ils sont plus nombreux et plus bavards à commenter en « off » le comportement du ministre. La Metro Goldwyn Meyer, la grosse major hollywoodienne, vient d’être officiellement rachetée par Amazon pour la modique somme de 8,4 milliards d’euros. James Bond, Le Hobbit, La Panthère Rose, Ben-Hur et bien d’autres pour un total de 17 000 heures de contenus passent donc sous la direction d’Amazon, qui y gagne un gros avantage face à son concurrent Netflix.