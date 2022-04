19h30 Médias : le voile et l’écologie de retour dans la campagne

Non, le voile n’a pas disparu du débat. La preuve, face à une question sur le port du voile, Marine Le Pen a préféré ne pas s’attarder sur le sujet, que la candidate évite depuis plusieurs semaines maintenant. À l’inverse, Emmanuel Macron, lui, n’a aucun problème avec ce sujet. Autre thème sur lequel le président sortant est à l’aise : l’écologie. Mais plutôt que de défendre son projet, il préfère reprendre ceux de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon… mais aussi dénigrer celui de Marine Le Pen. "Ni Le Pen, ni Macron", depuis plusieurs jours, les étudiants de deux universités parisiennes bloquent leur campus pour protester contre l'affiche du second tour. Des blocus que CNews n’a pas manqué de couvrir. Une situation qui rappelle à celle de 2012, lorsque Marine Le Pen était intervenue dans les locaux de Sciences Po. C’est une victoire pour l’Ukraine. Le croiseur russe Moskva, utilisé depuis le début de la guerre, a fini par couler. Une perte minimisée par la Russie qui évoque un simple incendie. Pourtant, cette destruction pourrait bien servir d’excuse à Vladimir Poutine pour amplifier le conflit. La preuve à Kiev, capitale ukrainienne, où les bombardements ont repris. Une situation inquiétante, comme l’a déclaré le directeur de la CIA. Pour terminer la semaine, trois journalistes politiques donnent leur avis sur la campagne politique de l'entre-deux tours. Comment récupérer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Le soutien de Nicolas Sarkozy est-il vraiment un cadeau ? Qui d’Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen est le meilleur sur le terrain ? Quel est l’enjeu des deux candidats pour leur prochain meeting ? Soazig Quéméner de Marianne, Olivier Pérou de l’Express et Astrid de Villaines du HuffPost répondent à ces questions.