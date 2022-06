19h30 Médias – Législatives : branle-bas de combat en Macronie

La Macronie sonne l’alerte générale. À 4 jours du premier tour des élections législatives, les prévisions ne sont pas bonnes pour la majorité. Laquelle a donc été priée de se rendre massivement dans les médias cette semaine. À noter : seuls les ministres et les élus rompus à l’exercice ont été autorisés à se rendre dans les matinales. Les nouveaux ministres, eux, continuent à faire profil bas pour éviter tout couac avant les élections. Les derniers sondages inquiètent la majorité. La NUPES, avec sa lente remontada, pourrait bien retirer à la Macronie son avance et rendre le second quinquennat d’Emmanuel Macron nettement plus compliqué à l’Assemblée. Méfiance toutefois : les prédictions ne sont pas toujours très précises lorsqu’il s’agit de législatives. La France est-elle en train de se mettre à dos l’Ukraine ? Les dernières déclarations d’Emmanuel Macron, appelant à « ne pas humilier la Russie » ne passent pas du tout auprès des Ukrainiens. Pas plus qu’auprès du président Volodymyr Zelensky. Nathalie Artaud invitée d’une matinale, ça ne peut signifier que deux choses : soit, c’est un jour férié et les candidats sont rares. Soit les chaînes sont en retard sur leur temps de parole. À 4 jours du premier tour des élections législatives, on choisira donc la seconde option. Première grande interview régionale et première polémique pour la nouvelle Première ministre. Au micro de France Bleu, Elisabeth Borne a été interrogée par une auditrice handicapée. « Insensible », « Réaction glaciale », « Technocrate brutale » : ce matin, toute l’opposition a sévèrement critiqué sa réponse.