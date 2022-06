19h30 Médias – Législatives : Ensemble peut-il vaincre la Nupes dans les circonscriptions symboliques pour la Macronie ?

Dimanche, les résultats des élections législatives vont être très scrutés. Particulièrement celles de trois circonscriptions chères à la Macronie. La 6ème circonscription du Calvados notamment, où s’opposent la Première ministre, Élisabeth Borne, et le jeune candidat de la Nupes, Noé Gauchard. Tous les yeux seront également rivés sur la 7ème circonscription du Val-de-Marne où l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui représente le camp présidentiel, fait face à la porte-parole du mouvement des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Battignoles, Rachel Keke, candidate pour la Nupes. Enfin, la 7ème circonscription de Paris est aussi au centre de l’attention. Le Secrétaire d’Etat Clément Beaune y fait face à Caroline Mécary, avocate mélenchoniste. Ce vendredi, dans le 19h30 Médias, Julien Bellver analyse les chances de réussite des différents candidats de ces circonscriptions. À deux jours du second tour des élections législatives, les partis redoublent d’efforts pour attirer de nouveaux électeurs. Lequel s’est-il le mieux imposé ? La stratégie avancée par les En Marche ces derniers jours est-elle efficace ? Si Ensemble n’obtient pas 289 sièges, le président de la République sera-t-il condamné à s’entendre avec la droite ? La coalition de la Nupes pourra-t-elle survivre après les élections législatives ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Alison Tassin de TF1, Olivier Pérou de l’Express et Frédéric Says de France Culture.