19h30 Médias – Législatives : pour Mélenchon, les Verts, c’est fait, reste le PS et le PCF

Législatives : pour Mélenchon, les Verts, c'est fait, reste le PS et le PCF

C’est officiel : les Verts et la France Insoumise sont parvenus à un accord pour les élections législatives. Les écolos ont obtenu 100 circonscriptions en acceptant de se mettre d’accord sur un programme commun avec la FI : retraite à 60 ans, hausse du SMIC, Sixième République et, surtout, Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Côté Parti communiste et parti socialiste, les négociations sont toujours en cours. En Ukraine, les civils bloqués à Marioupol depuis plusieurs semaines ont finalement pu bénéficier de couloirs humanitaires pour quitter la ville. Ce week-end, la présidente de la chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosy, était à Kiev pour officialiser l’aide de 33 milliards de dollars débloquée par les Etats-Unis en soutien à l’Ukraine. Sur la télévision russe, les propagandistes en chef du Kremlin ont eu tout le loisir d’expliquer à leurs téléspectateurs comment la Russie pourrait, d’une simple bombe nucléaire, rayer le Royaume-Uni de la carte. La députée LREM Coralie Dubost a annoncé dimanche soir sur Twitter se retirer de la vie politique. L’annonce fait suite aux révélations de Mediapart selon lesquelles la présidente déléguée du groupe parlementaire LREM à l’Assemblée aurait utilisé des fonds publics pour son usage privé. Pourtant, sur les chaînes d’infos, où elle était régulièrement invitée, elle ne manquait pas d’idées pour s’assurer d’une bonne utilisation des deniers publics. Le premier mandat d’Emmanuel Macron se termine le 13 mai prochain. Avant cette date, et même si le président est réélu, aura lieu une cérémonie d’investiture. Emmanuel Macron a-t-il prévu d’attendre cette date pour annoncer la composition de son futur gouvernement ? Rien ne l’oblige, en tout cas, à le faire avant. Et si Emmanuel Macron ne prenait pas son temps pour choisir son futur Premier ministre ou sa future Première ministre ? Si en réalité, le président avait du mal à trouver un volontaire qui lui convienne ? On sait, en tout cas, qu’ils sont déjà plusieurs à avoir refusé le poste.