19h30 Médias – Législatives : Taha Bouhafs retire sa candidature

A chaque législatives, les mêmes scénarios : des candidats peu expérimentés, investis malgré des CV pour le moins compliqué et des candidats qui abandonnent avant l’échéance face à une trop grosse pression médiatique. C’est le cas du journaliste Taha Bouhafs. Investi par la France insoumise, il a annoncé retirer sa candidature. Depuis plusieurs semaines, le journaliste faisait l’objet de violentes critiques, mais également de menaces. Si toute l’attention s’est polarisée autour de Taha Bouhafs, ils sont nombreux parmi les candidats à traîner de lourdes casseroles. Notamment chez LREM : Thierry Solère, mis en examen pas moins de 13 fois ou encore Jérôme Peyrat, ex-conseiller d’Emmanuel Macron condamné pour violences conjugales, ont tous deux étés investis par la majorité. Tout comme Laetitia Avia, visée depuis 2020 par une enquête pour « harcèlement moral ». Moscou a terminé sa journée du 9 mai par d’énormes feux d’artifices. Kiev l’a terminée sous les bombes. L’offensive russe se durcit dans le sud et à l’est de l’Ukraine. Après le discours de Vladimir Poutine justifiant ses attaques sur son voisin, de nombreux responsables politiques ont pris la parole pour dénoncer l’entreprise militaire du dirigeant russe. Tous, sauf Kim Jong-un. Le dictateur nord-coréen a, quant à lui, adressé une lettre de félicitations à Vladimir Poutine. La loi prêt-bail, votée en 1941, devait permettre aux Etats-Unis d’aider militairement ses alliés face à Hitler. Joe Biden l’a ressortie du placard en début de semaine pour venir en aide à l’Ukraine. En Pologne, l’ambassadeur russe venu se recueillir sur la tombe des soldats soviétiques tombés pendant la Seconde guerre mondiale a été accueilli au son de « La démocratie face au fascisme » et par des jets de faux sang. Jean-Yves Le Drian va-t-il quitter le gouvernement ? François Hollande avait l’air sûr de ses sources, mais le ministre des Affaires étrangères a démenti. Robin Réda, député LR de l’Essonne, était jusqu’à ce week-end candidat à sa réélection sous les couleurs de la droite. Il a subitement changé de camp en cours de route pour rejoindre la majorité. A la grande surprise de son parti.