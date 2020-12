19h30 Médias: l’énorme coup de gueule de Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 7

En savoir plus sur Yann Barthes

Après trois mois d’audience, le Palais de Justice de Paris a rendu son verdict du procès des attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Casher et de Montrouge. Rapidement, l’avocat historique de Charlie Hebdo, Richard Malka a réagi. L’autre grosse actu du jour concerne le vaccin Pfizer. Le calendrier s’est accéléré pour une mise à disposition du vaccin pour les pays européens d’ici la semaine prochaine, notamment grâce aux pressions de l’Allemagne. Prudence toutefois pour le professeur Jean-François Delfraissy, qui annonce ce matin dans le Parisien qu’il faut prévoir « encore six mois d’efforts » avant d’être tirés d’affaire. En France, la campagne de « tests massifs » est tout sauf massive. A Charleville Mézières ou au Havre, où la campagne a été lancée, on est très loin des chiffres prévus : seul 1% de la population de ces deux villes a été testée lundi. Après l’annonce du Premier ministre autorisant les élèves à ne pas se rendre à l’école jeudi et vendredi, le gouvernement a bien du mal à dire si oui, ou non, les établissements scolaires sont propices aux contaminations. Il assure pourtant le contraire depuis la rentrée de septembre. La grosse colère de Tom Cruise a fait le tour des réseaux sociaux et des médias du monde entier ce mercredi. Dans un enregistrement sonore révélé par le tabloïd anglais The Sun, on entend l’acteur pousser un énorme coup de gueule contre les équipes du tournage de Mission Impossible 7 qui n’auraient pas respecté les règles sanitaires.