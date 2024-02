19h30 Médias : les agriculteurs remettent la pression sur le gouvernement

Dix jours après la fin du conflit, les agriculteurs remettent un coup de pression sur le gouvernement et ses promesses. Les syndicats étaient reçus ce mardi à Matignon pour faire un point d’étape sur les mesures annoncées. L’armée israélienne poursuit son avancée vers le sud de Gaza avec un seul objectif : détruire le Hamas. Alors qu’en Israël, on célébrait la libération de deux otages, Gaza déplore plus de 100 morts suite aux derniers bombardements. Si la communauté internationale s’inquiète du sort des gazaouis, Joe Biden lui-même infléchit lentement sa position envers Israël. Résultat : une tension maximale entre les deux pays. DVM Show, la nouvelle émission de rap qui cartonne sur Twitch, recevait une invitée un peu particulière : la fraîchement nommée ministre de la Culture, Rachida Dati. Elisabeth Borne était de retour dans l’hémicycle. Si elle a été très bien accueillie par ses collègues, sur CNEWS, les commentateurs n’étaient pas aussi tendres avec l’ancienne Première ministre.

En savoir plus sur Julien Bellver