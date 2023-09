19h30 Médias : les anti-lois « EVRAS » s’attaquent aux écoles en Belgique

Depuis quelques semaines en Belgique, une nouvelle matière a fait son apparition dans les écoles. L’éducation à la vie relationnelle, affective, et sexuelle, dit « EVRAS » fait couler beaucoup d’encre. De nombreuses personnes anti-loi EVRAS craignent que ces nouveaux cours hypersexualisent leurs enfants. Récemment, une série d’actes criminels visant à brûler des écoles a indigné le pays, et la tension est maximale. Principaux déclencheurs de cette vague de violence, les réseaux sociaux, à travers lesquels on trouve en masse des messages alarmistes et très souvent mensongers sur le sujet. En France, certains parents ont eux aussi pris part aux mouvements sur les réseaux sociaux, et une pétition a été adressée à Gabriel Attal afin que cette matière ne voie pas le jour. L’Italie est au cœur de l’actualité depuis bientôt deux semaines. En cause, la situation exceptionnelle et dramatique sur l’île de Lampedusa, où la capacité d’accueil des migrants, qui arrivent par vague, explose. Face à cette situation, la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, s’est vue dans l’obligation de demander de l’aide à l’Europe et ainsi de se rapprocher d’Ursula von der Leyen. Une position qui ne plairait pas à Marine Le Pen, qui elle semble de plus en plus proche du vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini. La figure majeure du Rassemblement National était d’ailleurs l’invitée de marque du meeting de rentrée de l’homme qui se considère comme étant un eurosceptique, à Pontida, au nord de l’Italie. La presse italienne, elle, oppose de plus en plus les deux binômes politiques. Donald Trump a enfin signé son retour sur les chaînes généralistes américaines, afin de donner une interview. C’est auprès de NBC News, dans l’émission « Meet The Press » que l’ancien président des Etats-Unis a fait sa rentrée politique. L’objectif semble clair pour Donald Trump, retrouver la Maison-Blanche en 2024, et pour cela il est reparti sur la route des meetings, où l’ambiance est généralement de mise. Une distribution de pizzas lors d’un discours dans l’Iowa pour montrer sa proximité avec ses électeurs. Des habitudes qui ne changent pas, comme le nombre de ses fake news prononcées durant son élocution sur NBC. 14 selon la chaîne.