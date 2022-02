19h30 Médias : les camionneurs, gilets jaunes un peu flous ?

Le mouvement des camionneurs français va-t-il réveiller les gilets jaunes ? À l’image de nos voisins canadiens, plusieurs groupes de camionneurs, mélange d’anti-pass et de gilets jaunes, ont organisé des « convois de la liberté » partout en France ce mercredi. Pour l’heure, la mobilisation sur les routes est limitée, mais le mouvement peut-il gagner en ampleur à 60 jours du premier tour de l’élection présidentielle ? Depuis mardi, le clash entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe sur BFMTV n’en finit pas d’être commenté. Dans les médias, on souligne l’attitude sexiste du ministre de l’Intérieur. Appelée en renfort, la Macronie tente depuis de voler au secours de l’un des siens. Côté opposition, on profite de ce dérapage de Gérald Darmanin pour critiquer la majorité. Après Orpéa, le groupe Korian va-t-il lui aussi se retrouver au cœur d’un scandale ? Le premier groupe privé français de maisons de retraite est à son tour accusé de maltraitance. Et ce n’est que le début : les témoignages commencent à affluer et Cash Investigation a annoncé avancer la diffusion de son sujet sur les EHPAD, de quoi faire trembler la direction du groupe Korian. À deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, trois candidats ont déjà reçu plus de 500 parrainages : Valérie Pécresse, le pas encore candidat Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Pour les autres, deux catégories : les confiants, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Christiane Taubira et les inquiets Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Coup dur pour Valérie Pécresse : l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron pour 2022. Deuxième coup dur : le tacle de l’ancien président envers la candidate de la droite.