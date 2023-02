19h30 Médias – Les chaînes d’infos accros à l’affaire Pierre Palmade

Près de trois semaines après les faits, l’accident provoqué par Pierre Palmade fait encore la Une de toutes les chaînes d’infos. Pas un jour ne passe sans que l’affaire soit évoquée en longueur sur les plateaux de télévision. Le fait divers est devenu le fil rouge des chaînes d’info, qu’importe l’actualité, qu’importe les autres sujets. Alors que la Cour d’Appel de Paris rendait ce matin son verdict pour statuer sur le placement, ou non, de l’humoriste en détention provisoire, les chaînes d’info avaient toutes dépêchés leurs journalistes sur place. Emmanuel Macron inaugurait ce samedi le Salon de l’Agriculture édition 2023. Le chef de l’Etat a passé 13 heures à arpenter les allées du salon, rencontrant autant de critiques que de succès – arrangés. Y’a-t-il de l’eau dans le gaz entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Le jeune et nouveau patron du Rassemblement national a été sévèrement repris par sa prédécesseure après ses propos sur la Russie dans une interview donnée à l’Opinion.