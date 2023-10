19h30 Médias : les chants homophobes dans les stades, une habitude bien ancrée

Dimanche soir, durant le match opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille en Ligue 1, de nombreux chants homophobes ont résonné dans les tribunes du Parc des Princes pendant une quinzaine de minutes. Une habitude malheureusement suivie par de nombreux supporters dans de nombreux stades français depuis des générations. A chaque fois, les ministres montent au créneau, expliquant qu’ils vont faire bouger les lignes, sans succès. Faire appel aux joueurs ou encore responsabiliser les supporters en les sensibilisant serait une des solutions, mais difficile lorsque certaines figures du journalisme sportif expliquent en toute transparence ne pas avoir pris eux-mêmes conscience du problème. Après le camouflé autour de la vente à perte de l’essence la semaine dernière, annoncée par Elisabeth Borne, le gouvernement aurait trouvé une nouvelle alternative, la vente à prix coûtant. Cette fois-ci, la Première ministre avait pris ses précautions en réunissant les distributeurs à Matignon, lors d’une réunion. Une annonce qui a déjà entraîné une confrontation entre les différents distributeurs sur le sujet. On parlerait de 1 à 2 centimes sur le litre, mais selon certains consommateurs la marge serait beaucoup plus élevée, allant jusqu’à 20 centimes. Dans la foulée, Emmanuel Macron a également annoncé le retour du chèque énergie d’un montant de 100 euros par an et par voiture pour les ménages les plus modestes. Pendant ce temps-là, l’opposition s’agace. Depuis quelques semaines, l’armée ukrainienne vise de plein fouet La Crimée, avec une cadence qui s’accélère. A Sébastopol, ville principale de la péninsule, les sirènes anti-aériennes et les bombardements s’intensifient. Une nouvelle stratégie de la part des Ukrainiens dans le sud du pays afin de tenter de détruire des cibles militaires russes, notamment en Mer noire. Le centre de commandement de la flotte russe en mer Noire, où se tenait une réunion stratégique a notamment été touché par un missile. Bilan : 105 blessées et 34 officiers russes qui auraient perdu la vie, dont Viktor Sokolov, amiral en chef de la marine russe dans cette zone. Les autorités russes viennent de mettre en place un nouveau système d’alerte et la ville d’Odessa a violemment été frappée ce lundi, en réponse.