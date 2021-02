19h30 Médias: les coulisses de l’interview surprise d’Emmanuel Macron

En savoir plus sur Yann Barthes

Surprise mardi soir au 20h de TF1 : sans s’être annoncé, Emmanuel Macron a pris la parole pour une interview présidentielle gardée secrète jusqu’au bout. Le chef de l’Etat a parlé vaccin et a fait une annonce : tous les Français qui le souhaitent pourront être vaccinés d’ici « la fin de l’été ». On ne sait pas si le gouvernement y arrivera, mais il devrait en tout cas avoir les doses suffisantes de vaccin pour le faire. C’est la bonne nouvelle de ces derniers jours : les laboratoires Pfizer et Astra Zeneca ont revu leurs livraisons à la hausse. En attendant, le vaccin Sputnik V pourrait bien nous aider. La très sérieuse revue médicale The Lancet a annoncé que le vaccin russe était efficace à 91%, contre les 95% de Pfizer. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont dit ouverts à l’utilisation du vaccin russe en Europe. Reste à l’agence européenne du médicament de valider son usage.