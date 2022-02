19h30 Médias : les critiques contre Valérie Pécresse étaient-elles sexistes ?

Les critiques à l’encontre de Valérie Pécresse après son meeting sont-elles machistes ? Pour la candidate, toutes les remarques sur son discours et sa performance relèvent du plus élémentaire sexisme. Ce mardi dans toutes les matinales, sa famille politique lui a emboîté le pas. Même Marlène Schiappa lui a apporté son soutien. Pour les éditorialistes, en revanche, rien à voir avec du sexisme. Du côté de Valérie Pécresse, 48h après son meeting, même ceux de son camp reconnaissent un échec cuisant. Parmi eux, Nadine Morano. 4 millions de Français n’ont plus de pass vaccinal depuis ce mardi 15 février. Faute d’avoir eu leur dose de rappel, ils ne peuvent désormais plus aller au restaurant ou au cinéma. Pourtant, pas de pic de réservation de rendez-vous sur Doctolib ce mardi. Les Français sont clairement passés à autre chose. Dans le Figaro ce mardi, 20 sénateurs Les Républicains signent dans une tribune pour exiger la fin immédiate du pass vaccinal. Après ses déboires avec la justice australienne, Novak Djokovic s’est confié dans un entretien exclusif sur la BBC. Le tennisman assure ne pas être antivaccin, mais refuse toujours de se faire vacciner. Quitte à ne pas devenir le plus grand joueur de l’Histoire. La guerre en Ukraine aura-t-elle lieu ? Les Américains prévoient une attaque massive dans les tous prochains jours. Pourtant, le Kremlin a diffusé ce mercredi des images des chars russes rentrant au bercail. Désescalade ou coup de bluff ? Lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, Christiane Taubira s’est fait plaquer par le seul parti qui lui avait apporté son soutien : le Parti Radical de Gauche. Pour certains, il s’agit de l’œuvre d’Anne Hidalgo. Un coup de fil pour un gros coup de com’. Lundi soir sur Twitter, la com’ du polémiste a fait savoir qu’Éric Zemmour s’était entretenu avec Donald Trump.