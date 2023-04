19h30 Médias : les élus démocrates exclus du Congrès devenus des icônes de l’anti-racisme

Ils font le tour des médias pour raconter leur histoire incroyable. Trois élus démocrates du Tennessee, Justin Jones, Justin Pearson et Gloria Johnson ont été l’objet d’une procédure d’exclusion du Congrès à majorité républicaine. En cause, leur participation à une manifestation contre le port d’armes au sein même du Parlement local. Cependant, seulement deux d’entre eux ont été exclus après le vote de la Chambre, Justin Jones et Justin Pearson, tous deux noirs. En quelques jours, l’affaire prend une ampleur considérable et les deux élus deviennent des icônes de la lutte contre le racisme. Excellents orateurs, leur plaidoyer au Congrès avant leur expulsion est diffusé en boucle sur les chaînes de télévision américaines. La vice-présidente Kamala Harris s’est rendue dans le Tennessee pour défendre les deux élus et ceux-ci sont finalement réintégrés. Après Emmanuel Macron la semaine dernière, c’est maintenant au tour du président brésilien Lula de rencontrer le président chinois Xi Jinping. L’objectif de Lula est de redorer l’image du Brésil à l’international et de faire oublier la présidence de Jair Bolsonaro. Côté politique intérieure, c’est l’heure du bilan alors que Lula fête les 100 jours de son troisième mandat. Pour les médias favorables à Lula, “Le Brésil est de retour”. Mais pour d’autres, tous les objectifs ne sont pas atteints. Lula est loin de son objectif de sauvegarde de l’Amazonie et de l’arrêt de la déforestation, l’une de ses principales promesses. Quant à sa popularité, elle demeure fragile : seulement 39% d’opinions favorables 100 jours après son élection. Donald Trump n’a pas fait que tacler Emmanuel Macron dans la dernière interview qu’il a accordé à Fox News. Selon l’ancien président américain, il n’y aurait pas eu de guerre en Ukraine s’il avait été réélu. A noter, l’attitude assez complaisante du présentateur Tucker Carlson avec Donald Trump. Entre rires complices et perches tendues à l’ancien président, l’attitude de l’éditorialiste est assez surprenante. D’autant plus que le mois dernier, d’anciennes conversations privées de Tucker Carlson avait fuité dans les médias dans lesquelles il déclare “détester Trump passionnément”. Il s’agissait de la deuxième interview de Donald Trump en moins de deux semaines sur Fox News après un froid de plusieurs mois. Elon Musk a accordé une interview à la BBC pour répondre à des questions sur sa gestion de Twitter, qu’il a racheté en octobre dernier. Il a évoqué ses débuts compliqués à la tête du réseau social, les licenciements massifs, la désinformation et ses habitudes de travail. Si, chose rare, il a reconnu des erreurs en avouant que certains de ses tweets avaient pu lui desservir, il a eu très souvent recours à l’humour pour éviter de répondre à certaines questions. Il était pourtant attendu au tournant par la BBC qui a vu son compte Twitter affublé de l’étiquette “média financé par le gouvernement”, se retrouvant ainsi dans le même sac que des médias de propagande chinois ou russes. La réponse d’Elon Musk frise le complotisme : il accuse le service public britannique de désinformation, notamment sur la Covid-19.