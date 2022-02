19h30 Médias : les époux Balkany renvoyés en prison, Isabelle Balkany hospitalisée après une tentative de suicide

La justice a rendu son verdict : les époux Balkany sont condamnés à purger une peine de prison après le non-respect des règles imposées par le port de leur bracelet électronique. Quelques minutes après l’annonce de la décision de justice, Isabelle Balkany a dû être transportée en urgence à l’hôpital après ne nouvelle tentative de suicide, confirmée par son mari sur BFMTV. Olivier Véran était sur BFMTV mercredi soir pour parler Covid, mais avec les bras chargés de bonnes nouvelles cette fois. Un changement de ton très net en à peine une semaine, motivé par le passage du pic et une décrue des contaminations qui se confirme. Éric Zemmour dans les médias, c’est l’assurance d’audiences qui grimpent. Les chaînes l’ont bien compris : en trois jours, le candidat d’extrême droite a enchaîné trois grandes interviews en trois jours. Sur France 2, les choses ont été un peu plus compliquées que sur CNEWS pour le polémiste. Mais pour s’en sortir, Éric Zemmour a une astuce : toujours tout ramener à l’immigration. En novembre, Valérie Pécresse assurait qu’avec elle, « il n’y aura pas de premier homme ». « Il y aura une femme présidente de la République et il y aura sa famille qui sera bien en dehors de la politique », assurait-elle encore. Trois mois plus tard, elle s’est offert une séance photo en famille dans Paris Match, enregistré un message de soutien de la part de sa fille et autorisé une interview de son mari. Dans le Figaro ce jeudi, Rachida Dati attaque son propre camp en s’en prenant à Valérie Pécresse. Interrogé sur le sujet sur LCI, Éric Ciotti aurait sans doute mieux fait de rester dans son lit ce matin. Pendant la campagne, le Sénat n’est pas en vacances. A l’appel des Républicains, les sénateurs étaient réunis pour un débat sur le « wokisme », cette idéologie venue d’Amérique dont ils ont pourtant du mal à prononcer correctement le nom.