19h30 Médias : les hallucinantes images de la 5ème investiture de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a officiellement été réinvesti à la tête de la Russie. Une cinquième investiture, une fois de plus calée au millimètre près, à grand renforts de dorures, de longs couloirs et, toujours, une foule qui acclame son président. La visite officielle du président chinois en France passionne les médias du monde entier qui ne sont intéressés que par un seul sujet : la guerre en Ukraine. Petite victoire pour Emmanuel Macron puisque la Chine a accepté de s’abstenir de vendre des armes à la Russie. L’espoir d’un cessez-le-feu aura été de courte durée à Gaza. Alors que le Hamas annonçait ce lundi avoir accepté une proposition pour cesser les combats, Israël a lancé son offensive finale contre la ville de Rafah. La candidate de la majorité passe à la vitesse supérieure. Enfin, elle essaie. Valérie Hayer sera en meeting ce mardi, un meeting au timing audacieux puisqu’il tombe le même soir que la demi-finale de la Ligue des Champions et la veille d’un méga pont.

