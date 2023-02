19h30 Médias : les images du séisme en Turquie et en Syrie

La Turquie et la Syrie ont été frappées par plusieurs séismes d’une rare violence ce lundi 6 février. Les fortes secousses, ressenties jusqu’au Groenland, ont fait au moins 2300 morts. Des chiffres en constante augmentation au fil des heures. Il était 4h17 heure locale, 2h17 heure française lorsque les premières secousses ont démarré. C’est le séisme le plus important jamais enregistré en Turquie depuis le tremblement de terre de 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes. De très nombreux pays ont déjà annoncé l’envoi d’aides et de secours dans les prochaines heures. Un objet volant a rendu folles les chaînes de télé américaines ce week-end. L’objet en question ? Un gigantesque ballon blanc, venu de Chine et rapidement accusé d’être un outil d’espionnage ennemi. Après 24h d’angoisse et de psychose, le « ballon chinois » a été abattu par un avion de chasse F-22, dans une manœuvre entièrement filmée et suivie par des millions d’Américains, en direct. J-1 avant l’Acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce lundi, le projet de loi faisait son entrée officielle à l’Assemblée nationale. Les députés auront 50 jours pour examiner plus de 20 000 amendements et l’ambiance s’annonce déjà électrique. La Première ministre, Elisabeth Borne, inflexible depuis plusieurs semaines, a changé de ton dans le JDD ce week-end. Les débats sur la réforme des retraites ont une invitée surprise : la mère de Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur utilise régulièrement sa figure maternelle lors de ses interviews politiques. Laquelle ne devrait pas tirer profit de la… réforme des retraites, justement. En plein débat sur la réforme des retraites, un point important commence à nourrir les crispations : le régime spécial des sénateurs. Après six ans de mandat, un sénateur touche une pension de près de 2200€ net mensuels grâce à ce « régime autonome ». C’est trois fois plus qu’un député.