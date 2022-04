19h30 Médias – Les images terribles du massacre de Boutcha secouent le monde

Depuis 48h, les images qui nous parviennent d’Ukraine ont laissé le monde entier sans voix. Dans les villes reprises par l’armée ukrainienne, les soldats découvrent des corps par dizaines, gisant dans les rues des villes. Comme à Boutcha, devenue le triste symbole de la barbarie russe, où 410 corps de civils ont été retrouvés. Face à ces images d’une rare violence, les médias du monde entier s’en sont fait l’écho : le Wall Street Journal parle « d’atrocités », en Allemagne on parle de « massacre », « d’horreur » en Argentine. Il n’y a désormais plus beaucoup de doutes possibles : l’armée russe a commis des crimes de guerre à Boutcha ainsi que dans d’autres villes d’Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s’est rendu sur place ce lundi, a qualifié les actions de la Russie de « génocide ». Il a également pris à parti Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qu’il accuse d’avoir été « sous influence de la Russie » pendant leur mandat respectif. J-6 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Ce week-end, tous les candidats étaient sur scène pour leur dernier meeting. Tous ont été accueillis comme des rock stars, sauf un : Jean Lassalle. Mais celui qui remporte la palme de l’arrivée la plus spectaculaire, c’est sans nul doute Emmanuel Macron. Pour son seul et unique meeting de campagne, le président-candidat s’est offert un show Super-bowlesque. Après avoir expédié les petits candidats la semaine dernière pour respecter leur temps de parole, les médias font le plein de gros poissons cette semaine. Emmanuel Macron était sur France Inter ce lundi, après avoir refusé de participer à « Elysée 2022 » sur France 2. Dommage, ça lui aurait sans doute permis de corriger plus vite une de ses annonces de campagne mal comprise.