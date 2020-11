19h30 Médias: les journalistes vont-ils devoir se « signaler » avant de couvrir une manifestation ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Les journalistes vont-ils pouvoir continuer à couvrir les manifestations avec la future loi sur la Sécurité globale ? Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a mis le feu aux poudres mercredi soir en annonçant que les journalistes devraient « se déclarer en préfecture » avant les rassemblements qu’ils souhaitent couvrir. Alors qu’on pensait que le déconfinement était sur la table du gouvernement, ce sera finalement un nouveau statu quo cette semaine en attendant la prise de parole d’Emmanuel Macron la semaine prochaine. Comme souvent depuis le début de l’épidémie, ce sera au Premier ministre de gérer le SAV… et l’annonce des mauvaises nouvelles. Le procès de Jonathann Daval, accusé du meurtre de son épouse, a pu reprendre ce jeudi après le malaise de l’accusé mercredi. Tant mieux pour les chaînes d’information en continue, surtout BFMTV, qui ne rate pas une seconde de l’affaire. Aux États-Unis enfin, New York a décidé la fermeture de ses écoles face à la reprise de l’épidémie dans la ville. Partout dans le reste du pays, les contaminations explosent, les décès aussi. En plus du volet sanitaire, la pauvreté explose elle aussi dans tous les États-Unis.