19h30 Médias – Les manifs contre la réforme des retraites vues par la presse étrangère

Ce qui se passe en France est très suivi à l’étranger : la mobilisation contre la réforme des retraites s’est fait une place dans les médias internationaux qui ne comprennent pas toujours pourquoi les Français rejettent cette réforme. Côté syndicats, le succès de la seconde journée de mobilisation est l’occasion de crier victoire, sans oublier que pour faire pression sur le gouvernement, le mouvement va devoir s’inscrire dans la durée. Quitte à provoquer des blocages. Les petites villes de province font de l’ombre aux grosses villes et à la capitale. Mardi, la mobilisation était forte dans les petites et moyennes villes de France. Côté gouvernement, les éléments de langage s’épuisent. Malgré le succès de la seconde journée de mobilisation, les ministres déployés dans les médias ce mercredi disaient peu ou prou la même chose que ces trois dernières semaines. Autre volet du succès de la seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites : le nombre très limité d’incidents dans les cortèges. Les rares violences survenues lors des deux journées de manifestations ont rapidement été maîtrisées par les forces de l’ordre, lesquelles ont drastiquement changé de tactique depuis le départ de Didier Lallement, connu pour sa doctrine du maintien de l’ordre très violente. A l’Assemblée, les chamailleries entre la NUPES et le RN reprennent de plus belles. Les deux groupes politiques, tous deux opposés à la réforme des retraites, ont choisi deux stratégies très différentes pour se faire entendre. Après avoir livré des chars et des armes, la France enverra-t-elle des avions de combat en Ukraine ? Le président du Parlement ukrainien, en visite à Paris, en a fait la demande officiellement à l’Assemblée nationale ce mardi.