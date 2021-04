19h30 Médias : les médecins sont-ils trop pessimistes ?

L’annonce de l’allocution d’Emmanuel Macron est tombée à 9h ce matin. Immédiatement, c’est le branle-bas de combat dans toutes les rédactions. Sur les chaînes d’info, la journée a été longue : pour cause, peu ou pas d’infos ont fuité au cours de la journée. Une seule certitude pour les journalistes politiques : la fermeture des écoles. Une sévère déconvenue pour Jean-Michel Blanquer qui assure depuis des mois que les établissements scolaires ne sont pas un haut lieu de contamination au Covid. Pour le ministre de l’Éducation, une mauvaise nouvelle en appelle une autre : mardi, un collectif d’enseignants a porté plainte contre lui. Plus les mesures annoncées par Emmanuel Macron seront strictes, plus les commentateurs diront que les médecins ont réussi à faire plier le président. C’est tout l’enjeu de ce qui se trame en coulisses et si c’est un peu flou, c’est qu’il y a d’un côté les « alarmistes » et de l’autre ceux pour qui la situation n’est pas aussi dramatique qu’il n’y paraît. Aux États-Unis enfin, il nous avait manqué, il est de retour : Donald Trump donnait une interview depuis sa villa de Mar-A-Lago en Floride. L’ancien président est toujours en boucle sur sa prétendue victoire à l’élection, mais cette fois, l’interview a été jugée tellement complaisante que Facebook a décidé de la retirer de son réseau. Toujours aux États-Unis, les chiens de Joe Biden continuent de fasciner les journalistes. Souvenez-vous, il y a un mois, Major avait dû quitter la Maison-Blanche après avoir mordu un employé. Il a finalement pu faire son retour cette semaine.