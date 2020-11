19h30 Médias : les pépites Instagram de Bruno Le Maire et Christophe Castaner

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis lundi matin, l’espoir renaît après l’annonce du laboratoire Pfizer assurant avoir développé un vaccin anti-Covid « efficace à 90% ». Rapidement, toutes les chaînes d’info du monde se sont alignées sur la nouvelle. Mais il reste encore beaucoup de questions autour de ce vaccin avant de pouvoir crier victoire. Notamment s’il sera bien reçu par le public: 54% des Français ont déclaré ne pas souhaiter se faire vacciner. C’est pas gagné. En attendant l’arrivée du vaccin, la meilleure option reste le test massif des populations, afin d’isoler les personnes malades. Sauf que lorsqu’il s’agit de l’isolement, les politiques restent un peu floues. Depuis quelques jours, Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran tâte le terrain pour la mise en place d’une amende en cas de non-respect de l’isolement. On en saura sans doute plus dès jeudi, lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Enfin, aux Etats-Unis, changement d’ambiance comparée à l’année 2016. A la même date il y a quatre ans, Barack Obama recevait dans son bureau Donald Trump afin de commencer à préparer la passation de pouvoir. Quatre ans plus tard, Donald Trump continue de clamer qu’il a remporté l’élection et refuse de recevoir Joe Biden. En off, on murmure que le président américain préparerait déjà 2024. En attendant la prochaine échéance électorale, Donald Trump pourrait faire son grand retour à la télévision.