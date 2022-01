19h30 Médias : les petites excuses de Jean-Michel Blanquer après l’IbizaGate

Après l’IbizaGate, Jean-Michel Blanquer était invité au JT de 20h de TF1 pour s’expliquer et faire son Mea Culpa. Mais parce que les politiques ont horreur d’avouer une erreur ou de s’excuser, on a vite compris que les excuses du ministre de l’Education ne seraient pas pour tout de suite. A la place, Jean-Michel Blanquer a déroulé son argumentaire pendant de longues minutes. Le ministre peut espérer voir la polémique retomber dans les prochains jours puisque de nombreux éditorialistes ont finalement pris sa défense depuis 24h. Finalement, le plus grave dans cette polémique ne sera peut-être pas la destination de vacances de Jean-Michel Blanquer, mais l’émission sur le sujet animée sur i24 News par… son épouse. Mardi soir, la journaliste politique Anna Cabana a conduit toute une émission sur le cas Blanquer, son mari depuis peu, sans jamais préciser ses liens avec le ministre. Un mélange des genres qui passe mal. On y aura cru l’espace de quelques jours, mais Omicron n’est pas près de laisser les Français tranquilles. Après quelques jours d’accalmie, les contaminations sont reparties à la hausse en ce début de semaine, battant de nouveaux records. Valérie Pécresse était sur BFMTV mardi pour la première émission spéciale présidentielle de la chaîne. Emission présentée par Jean-Jacques Bourdin, récemment mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel. Une mise en cause que Valérie Pécresse a mentionné dès le début de l’interview, ce qui a donné lieu à une séquence télé étonnante. La France a officiellement pris la présidence de l’Union européenne pour les six prochains mois. Comme attendu, les eurodéputés français s’en sont donné à cœur joie ce mercredi pour taper sur Emmanuel Macron après son discours. Fabien Roussel est sans nul doute le candidat à la plus forte hype médiatique. Le communiste enchaîne les punchlines et plaît aux médias. Pour l’heure, Marine Le Pen et Éric Zemmour refusent de débattre en face-à-face. En revanche, ils ne se privent pas de se répondre par médias interposés.