19h30 Médias : les punaises de lit désormais au cœur de l’agenda politique

La semaine dernière, la psychose autour des punaises de lit s’est chaque jour un peu plus intensifiée. A tel point que les médias étrangers en ont fait leurs titres et s’inquiètent pour l’aspect sanitaire des Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024. Face à ce fléau, le gouvernement a décidé de mettre ce sujet au cœur de l’agenda politique du moment. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a semble-t-il même déjà adopté des gestes barrières en ce sens. Pendant ce temps-là, sur Cnews, le sujet « punaises de lit » et celui de l’immigration ont été quelque peu confondus. Les images des Arméniens forcés à quitter les terres du Haut-Karabakh ont fait le tour du monde ces derniers jours. Face à la pression militaire de l’Azerbaïdjan, 100 000 personnes ont déjà dû fuir, sur un total de 120 000. L’Azerbaïdjan a cadenassé la transmission d’informations sur place et il est donc très compliqué de savoir ce qu’il s’y passe précisément. L’ONU a envoyé ce dimanche une mission à Stépanakert, l’une des principales villes du pays, afin de tenter d’en savoir plus. En France, où la population d’origine arménienne est nombreuse, les ambassadrices des deux pays s’affrontent à coups de punchlines sur les plateaux de télévision. Pendant ce temps, l’Arménie est toujours livrée à elle-même. L’ambiance à la NUPES apparaît comme quelque peu délétère ces derniers temps. Fabien Roussel a clairement expliqué que la gauche ne l’emporterait pas aux élections présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon à sa tête. Manuel Bompard n’a pas manqué de réagir à cette déclaration dans la foulée, avant que la figure du Parti communiste français tente de donner des indications sur un potentiel clap de fin à la NUPES. Quelques jours avant, c’est Nicolas Sarkozy qui n’avait pas manqué d’égratigner François Hollande. A droite, Laurent Wauquiez, lui, s’est montré ambitieux au campus des jeunes républicains à Valence.