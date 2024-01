19h30 Médias : les réactions après la mort d'une agricultrice sur un barrage routier

Julien Bellver En savoir plus sur

La colère des agriculteurs commence à donner des sueurs froides au gouvernement. Les blocages se sont multipliés partout en France ce mardi, mais tôt ce matin, la mort d’une agricultrice, fauchée par une voiture, a provoqué une vive émotion. Face à la colère des agriculteurs, Emmanuel Macron a promis des « réponses concrètes ». Une chaîne télé peut-elle prendre parti dans un mouvement social ? Chez CNEWS en tout cas, on répond oui. Depuis lundi soir, le logo de la chaîne s’est retourné sur lui-même, en soutien aux agriculteurs qui ont fait du panneau à l’envers la signature de leur mouvement. L’Arcom, de son côté, pourrait ne pas tolérer de voir une chaîne qui jouit d’une fréquence publique et gratuite faire ce qu’elle veut. Le Monde nous apprend ce mardi que le Conseil d’Etat va bientôt rendre une décision qui pourrait bouleverser l’intégralité du modèle éditorial et économique de la chaîne. Les Républicains du New Hampshire sont appelés à voter pour le candidat qu’ils veulent voir les représenter à la Maison-Blanche. Qui de l’ex-président Donald Trump et grand favori ou de Nikki Haley, sa concurrente bien plus modérée emportera le soutien de cet Etat du Nord-est ? Pour l’emporter, la challenger multiplie les interviews, les rencontres et les meetings. Réponse dans la nuit.