19h30 Médias : les réactions au vitriol des chaînes d’info après l’interview d’Emmanuel Macron

La grande interview d’Emmanuel Macron sur TF1 a rassemblé 3,8 millions de Français mercredi soir. Pas mal, mais peut mieux faire. Pendant une heure et cinquante-deux minutes, le président a déroulé son bilan dans un exercice qui aurait pu s’appeler « Où va Macron ? » plutôt que « Où va la France ? ». Après l’interview, toute les chaînes d’info sont passées en édition spéciale, avec débrief, tacles aux confrères journalistes et réactions politiques. Qui est le véritable adversaire de Valérie Pécresse ? Pour ne pas froisser les électeurs d’Éric Zemmour tentés de revenir au bercail, Les Républicains ont désigné un seul adversaire : Emmanuel Macron. Mais pour ne pas froisser les électeurs de Macron qui pourraient être tentés par un vote Pécresse, la candidate doit ménager les sensibilités tous azimuts. Question stratégie politique, ça relève du casse-tête. Sur le front du Covid, Emmanuel Macron s’est montré rassurant mercredi soir : aucune nouvelle restriction n’est envisagée pour Noël. Mais l’épidémie progresse vite et la menace du variant Omicron se fait chaque jour plus précise. Un Conseil scientifique surprise se tiendra d’ailleurs ce vendredi. À quelques jours des fêtes, les faux pass sanitaire inquiètent le gouvernement. Le ministère de l’Intérieur estime à au moins 110 000 le nombre de ces faux pass en circulation. Après avoir appelé à privatiser le service public, Éric Zemmour était ce jeudi matin sur… France inter. Pendant son interview, le polémiste désormais candidat a déroulé ses obsessions habituelles. Anne Hidalgo a cédé à la peopolitique. Dans le Paris Match de cette semaine, la candidate à l’élection présidentielle s’affiche tout sourire aux côtés de son mari, Jean-Marc Germain. Alors oui, c’est son truc : appelez-la Valérie Punchline, mais elle a aussi tendance à faire du neuf avec du vieux.