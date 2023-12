19h30 Médias : Les Républicains maîtres de la Commission Mixte Paritaire ?

La très attendue Commission Mixte Paritaire est actuellement toujours en cours. Sept sénateurs et sept députés votent à main levée une centaine d’articles autour de la brûlante loi immigration et son « crash » de lundi dernier à l’Assemblée nationale. Une majorité est indispensable pour que la CMP soit conclusive. Gérald Darmanin se montrait plutôt confiant ce dimanche soir, alors qu’Eric Ciotti affirmait lui qu’il n’y avait pas d’accord trouvé. Le Républicain qui savoure lui sa position au centre du jeu. Un point semble particulièrement au centre des débats, celui entourant le seuil de déclenchement des allocations sociales pour les étrangers en situation régulière qui travaillent. Le gouvernement pourrait faire une concession importante sur le sujet. Le ministre de l’Intérieur, commence lui à s’agacer de la mise en avant des Républicains. Alors que les débats font rage autour de la loi immigration, le sujet des OQFT semble être revenu en flèche sur le devant de la scène. L’élément déclencheur, le témoignage d’une jeune femme de 26 ans ce lundi matin sur Cnews qui a raconté le viol qu’elle a subi en rentrant dans son immeuble dans le 8ème arrondissement de Paris il y a quelques semaines. Le mis en cause était une personne qui avait reçu une injonction d’obligation de quitter le territoire français. Depuis, la droit et l’extrême-droite utilise ce témoignage à outrance. Dernière personnalité politique à avoir repris ce sujet, Eric Zemmour. La figure majeure de reconquête s’est distinguée dans une vidéo aux côtés de la jeune femme. Tout le week-end, les médias français se sont demandés si Gérard Depardieu était définitivement banni de représentations culturelles suite à la révélation de ses propos polémiques dans l’émission « Complément d’enquête ». Et ce alors que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak a annoncé une procédure disciplinaire contre l’acteur afin de lui retirer sa Légion d’honneur. Il rejoindrait alors une liste comprenant notamment Lance Armstrong ou Isabelle Balkany. Mais cela au point d’être banni ? L’acteur ne devrait en tout cas plus avoir sa statue de cire au célèbre Musée Grévin. Des membres de sa famille se sont insurgés dans les médias durant le week-end, remettant la faute sur autrui. Plusieurs célèbres films de Gérard Depardieu ont été déprogrammés au Québec, et cela devrait également être le cas en Belgique. Mais l’acteur est apparu ce dimanche soir dans un second rôle au sein du film « Illusions perdues » sur France 2. Gérard Depardieu est toujours présumé innocent. L’armée israélienne est dans la tourmente depuis le meurtre de trois otages israéliens par erreur il y a quelques jours dans le nord de la bande de Gaza. Depuis, la colère est grandissante contre le gouvernement israélien. Et ce alors que les trois otages avaient brandi un drapeau blanc et un drapeau SOS. Et si les autorités israéliennes ont immédiatement reconnu leur erreur, celle-ci devrait peser lourd dans l’opinion publique israélienne ainsi qu’auprès de la communauté internationale. A Tel-Aviv, la plus grande manifestation depuis le début de la guerre a été organisée, avec une volonté première de la population, qu’un accord soit trouvé avec le Hamas pour la libération des otages. Pendant ce temps-là, l’armée israélienne a découvert le plus grand tunnel souterrain du Hamas, selon elle. Des journalistes internationaux, dont ceux de BFM TV ont pu le visiter. A Gaza, l’aide humanitaire couvre actuellement moins de 10% des besoins de la population selon les spécialistes sur place.