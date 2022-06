19h30 Médias : les résultats des législatives que la Macronie n’avait pas vu venir

« Impasse », « gifle », « désaveu », ce lundi matin, les médias étaient unanimes : le second quinquennat d’Emmanuel Macron sera nettement plus compliqué que le premier. Privé d’une majorité absolue, face à une gauche revenue en force et à la percée sans précédent du Rassemblement national, la douche est (très) froide pour le président. Jamais le Rassemblement national n’avait compté autant de députés à l’Assemblée nationale. En cinq ans, le parti de Marine Le Pen est passé de 8 à 89 députés, de quoi lui permettre de créer un groupe parlementaire et de peser plus lourdement dans les débats. Personne ne l’avait vu venir, ni les médias, ni les sondeurs, pas même Marine Le Pen. Le Rassemblement national peut dire merci aux abstentionnistes : 72% des électeurs d’Ensemble du premier tour se sont abstenus en cas de duel face au RN. Sans majorité absolue, la Macronie va devoir négocier avec l’opposition pour faire passer chacune de ses propositions. Avec Les Républicains, lesquels ont déjà annoncé publiquement qu’aucune alliance avec LREM n’était dans les tuyaux, mais aussi avec la NUPES et même le RN. Après la gifle infligée à la Macronie au second tour des élections législatives, Elisabeth Borne peut-elle rester Première ministre ? Côté NUPES, son départ est inévitable. Tout comme chez Rachida Dati et les éditorialistes. Pourtant, ce lundi, le message la majorité était clair : pas touche à Borne. Mais pour combien de temps ? Qui dit élections dit Rachida Dati et ses punchlines en plateau. A chaque échéance électorale, la maire du 7ème arrondissement de Paris fait le tour des médias, sans prendre de pincettes.