19h30 Médias : les révélations du Parisien sur l’affaire Thomas rebattent les cartes

Depuis le 18 novembre dernier, la mort du jeune Thomas suite à une rixe à Crépol, dans la Drôme affole l’actualité. Et si le sujet semblait s’être timidement dissipé, il est de retour à la Une des médias français après les révélations publiées par le Parisien ce mardi sur l’enquête de gendarmerie. Le quotidien évoque une vérité « loin des fantasmes ». Alors que l’extrême-droite n’avait pas attendu pour valider des propos entendus hostiles aux blancs, l’hypothèse d’un racisme d’en face est évoqué pour la première fois. Pendant ce temps-là, le nom de la personne qui a donné le coup fatal à Thomas n’est toujours pas connu. Hasard du calendrier, deux figures de l’extrême-droite, Jean-Philippe Tanguy et Marion Maréchal, étaient invités des matinales ce mardi matin. Mais pas question de changer leurs positions sur le sujet. Panique du côté de Cnews où les chroniqueurs et invités semblent être quelque peu déboussolés. La nouvelle version qui se répand actuellement dans les médias est tout de même à prendre avec prudence. Ce dimanche, la journaliste politique Ruth Elkrief a été prise pour cible par Jean-Luc Mélenchon dans un tweet où il l’accusait notamment de « mépriser les musulmans ». Elle a rapidement été mise sous protection policière sous les ordres de Gérald Darmanin. Alors qu’ils sont nombreux à vivement critiquer le comportement de la figure majeure de La France Insoumise, les membres de LFI tentent tant bien que mal de se justifier. Lors de leur point presse hebdomadaire à l’Assemblée nationale, le journaliste de Radio J, Frédéric Haziza n’a pas hésité à poser la question qui fâche. David Guiraud et Mathilde Panot ont visé frontalement les journalistes et les médias. L’ambiance semblait aussi morose dans les tribunes de l’hémicycle entre les députés des différents partis. Marine Le Pen a notamment fustigé le gouvernement qui ne protège pas selon elle les Français après l’attentat terroriste de ce samedi à Paris. A Gaza et en Israël, la trêve a pris fin vendredi dernier après la libération d’otages. Depuis, les combats entre l’armée de l’Etat hébreu et le Hamas n’ont jamais été aussi intenses. Tsahal progresse désormais vers le sud de la bande de Gaza. Pendant ce temps-là, les chaînes du monde entier diffusent les images d’enfants venant de perdre leur père et leur frère. Dans le sud de l’enclave, ce lundi, des dizaines de chars ont réalisé une percée. La localité de Khan Younès, plus grande ville du sud, est devenue ces derniers jours le symbole de cette avancée. Alors que des milliers de réfugiés y séjournent, elle est la cible de bombardements à répétition. L’armée israélienne a elle ordonné l’évacuation de la zone par quartiers ciblés. L’ONU et la Croix-Rouge craignent le pire.