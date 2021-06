19h30 Médias : les saisons ont-elles un impact sur le Covid ?

Premier gros test pour Emmanuel Macron après l’épisode de la gifle : le président était ce jeudi en déplacement à Poix, en Picardie, dans le cadre de son grand « Tour de France pour prendre le pouls du pays ». Dans l’ensemble, Emmanuel Macron a été plutôt bien accueilli dans la région, avec toutefois quelques moments de tension. La procureure du tribunal de Paris a requis un an de prison, dont six mois avec sursis, contre l’ancien président Nicolas Sarkozy, mis en cause pour le financement illégal de sa campagne en 2012 dans l’affaire Bygmalion. Plus on déconfine, plus les nouveaux cas de Covid baissent. Les chiffres des derniers jours sont particulièrement bons dans le pays. On se retrouve dans un scénario très similaire à celui du premier déconfinement, en mai 2020. Il semble désormais évident que la saisonnalité a un impact fort sur la circulation du virus. À trois jours du premier tour des élections régionales, LCI était en région PACA mercredi soir pour son grand débat entre les différents candidats de la région. Le débat, long de trois heures, était particulièrement tendu. Joe Biden et Vladimir Poutine étaient réunis à Genève pour leur première rencontre officielle. Le face-à-face diplomatique de l’année aura finalement duré moins longtemps que prévu, mais les chaînes américaines et russes ne parlaient que de ça mercredi soir. Avec deux façons de voir les choses très différentes. L’Angleterre accueille une petite nouvelle chez les chaînes d’infos résolument marquées à droite : GB News, lancée ce dimanche, veut concurrencer la BBC et Sky News. L’objectif de la chaîne : parler de tout, sans tabou.