19h30 Médias : les adieux d’Emmanuel Macron à Angela Merkel

Pour accueillir la COP26 dans les meilleures conditions, les Britanniques ont pensé à tout : au photocall, aux pupitres, à mettre de la végétation pour faire écolo et même aux bouteilles en verre parce qu’on sait tous que le plastique ça pollue. Ils ont juste oublié un petit détail : rendre la conférence accessible aux handicapés. Résultat, la ministre de l’Énergie d’Israël, Karin Elharar, n’a pas pu y assister. À longévité exceptionnelle, hommages exceptionnels. Angela Merkel s’apprête à quitter le pouvoir après 16 ans passés à la tête de l’Allemagne. Pour la toute dernière fois en tant que Chancelière, elle a posé ses valises en France, ce mercredi. Reçue par Emmanuel Macron à Beaune, en Côte d’Or, Angela Merkel a visité les petites rues de la ville avant de dîner autour de quelques 300 convives au Château du Clos de Vougeot. Une visite d’adieu, avec les formes, présentée comme un « moment personnel » entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Sophie Pétronin, 76 ans, libérée en 2020 après quatre ans de captivité au Mali est retournée clandestinement dans le pays en mars dernier. L’info, dévoilée par Radio France, n’en finit plus d’être commentée. L’an dernier, son retour en France avait été suivi en direct par toutes les télévisions, mais rapidement, sa libération avait fait polémique puisqu’elle s’était faite au prix d’une autre libération, celle de 200 combattants djihadistes. Un an plus tard, on apprend donc le retour de Sophie Pétronin au Mali. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir, surtout à droite et à l’extrême droite. Présentée comme la conférence « de la dernière chance », la COP26 suscitait pourtant peu d’espoirs. Et si tout n’était finalement pas perdu ? En début de semaine, une centaine de pays a promis de réduire de 30% leurs émissions de méthane d’ici 2030. Le méthane, dont on parle peu, est le deuxième gaz contribuant le plus au réchauffement climatique. Cet accord représente donc un espoir, même si de nombreux pays ont refusé de le signer, parmi lesquels quatre des plus gros pollueurs du monde. L’autre annonce majeure de ce début de COP26, c’est l’engagement d’une centaine de pays à mettre fin à la déforestation, d’ici 2030 également. En marge de la COP26, la saga de la crise diplomatique entre la France et l’Australie continue de faire les gros titres. Dernier épisode en date : mardi, l’ambassadeur français en Australie a décidé de s’en mêler et sans retenir ses coups contre l’Australie, poussant le Premier ministre à reconnaître la fuite du SMS privé échangé avec Emmanuel Macron. Plusieurs élections se jouaient mardi aux États-Unis et permettent de donner un aperçu de la popularité de Joe Biden. Justement, coup dur pour le président : le nouveau gouverneur de Virginie, fraîchement élu, est un Républicain. Glenn Youngkin rafle donc aux Démocrates l’un de leur plus célèbre bastion. Joe Biden peut tout de même se consoler à New York, où le candidat démocrate Éric Adams l’a emporté face au Républicain Curtis Sliwa, et à Boston où Michelle Wu est devenue la première femme élue maire. Michel Barnier était l’invité de « 20h22 » sur France 2 mardi soir. Pour son grand oral, le candidat Les Républicains a dressé le portrait d’un pays qui va mal et a réaffirmé ses positions tranchées sur l’immigration et l’éolien. Michel Barnier a-t-il également laissé fuiter le nom de son futur Premier ministre ?