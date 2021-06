19h30 Médias : l’été sera-t-il sans Covid ?

Depuis ses déclarations polémiques sur France Inter ce week-end, Jean-Luc Mélenchon est en pleine opération sauvetage. Le patron des Insoumis assure que ses propos ont été mal compris, sortis de leur contexte et accuse les médias d’avoir provoqué la polémique. Mais rien n’y fait : les médias et les éditorialistes de tous bords sont en boucle sur le sujet depuis 24h. Les problèmes se multiplient pour Julien Odoul. Libération a dévoilé ce week-end un enregistrement accablant pour le candidat RN aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Lors d’une réunion du parti en 2019, Julien Odoul se serait permis de plaisanter sur le suicide des agriculteurs. Julien Odoul et le Rassemblement national démentent. Ce n’est pas la seule polémique à laquelle doit faire face le candidat aux régionales : Libération révèle aussi que plusieurs conseillers régionaux de son propre parti le soupçonnent d’avoir employé pendant des mois une assistante fictive. Sur le front de l’épidémie de Covid, les nouvelles sont bonnes : il n’y a plus que 6 600 nouveaux cas de Covid recensés chaque jour dans le pays. C’est six fois moins qu’au pic du mois d’avril. De quoi espérer passer un été sans Covid, à condition que le variant indien – désormais appelé variant delta – ne relance pas l’épidémie. C’était l’une des grandes promesses de campagne d’Emmanuel Macron : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. À moins d’un an de la fin de son quinquennat, le gouvernement ne veut plus se rater. Encore faut-il que la loi puisse passer à l’Assemblée malgré le quarteron de députés LR qui font de la résistance à coups d’obstructions parlementaires.