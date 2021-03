19h30 Médias : L’Europe, 1ère productrice de vaccin au monde ? La fausse info de Thierry Breton

Un an de Covid plus tard, les mêmes cafouillages encore et toujours. Ce week-end, le grand n’importe quoi sur le confinement de l’Île-de-France et des Hauts-de-France a fait la Une de tous les journaux et des chaînes d’infos. On aurait pourtant pu en rester là sans l’intervention dimanche soir du M. Vaccin de la Commission européenne, Thierry Breton, qui a eu bien du mal à expliquer le retard européen sur la vaccination. Canal censure les passages mettant Pierre Ménès en cause pour atteintes sexuelles dans le doc « Je ne suis pas une salope » Canal + diffusait dimanche soir « Je ne suis pas une salope », le documentaire choc signé Marie Portolano sur le sexisme dont sont victimes les femmes journalistes sportives. Quelques minutes après sa diffusion, le site internet « Les Jours » révèle qu’une partie du documentaire a été censuré par la direction de Canal + pour protéger Pierre Ménès, mis en cause par deux journalistes, dont Marie Portolano, pour des faits d’atteintes sexuelles. Mauvais coup de pub pour Joe Biden : le président américain a été filmé tombant à trois reprises au moment de monter à bord d’Air Force One vendredi.