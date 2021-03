19h30 Médias : l’Europe distribue-t-elle trop de vaccins à l’étranger ?

Toute la journée, le Japon a commémoré les 10 ans de la triple catastrophe qui a touché le pays. Le 11 mars 2011, un séisme frappe le Japon, suivi par un tsunami, puis par l’explosion d’un réacteur à la centrale nucléaire de Fukushima. Ce jeudi, l’agence européenne du médicament a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Le vaccin américain entre à la quatrième et dernière place du classement des vaccins les plus fiables avec 66% d’efficacité, mais jusqu’à 85% contre les formes graves. Le tout en une seule injection. Du côté d’AstraZeneca, la malédiction continue. En cause, des craintes liées à la formation de caillots sanguins chez certains vaccinés. L’Europe est-elle trop généreuse avec ses vaccins ? L’Europe a exporté 34 millions de doses produites sur son territoire, mais pourquoi ? Après un an de fermeture, le monde la Culture est à bout. Après l’Odéon, trois nouveaux théâtres sont désormais occupés par des acteurs de la Culture qui réclament la réouverture des cinémas, théâtres et salles de concert et le prolongement de leurs aides financières. D’autant que de récentes études tendent à démontrer que les contaminations seraient minimes dans les théâtres ou les salles de cinéma où le public est masqué et silencieux. Depuis quelques jours, un fait divers fait la Une de tous les médias : celui de la mort d’Alisha, une jeune fille de 14 ans, battue à mort et noyée par deux camarades de classe. Les deux adolescents mis en cause, âgés de 15 ans, ont été mis en examen mercredi soir pour assassinat. Dans les médias, on retrouve d’un côté la mère de l’un des assassins présumés, de l’autre les parents de la victime. Et toujours de très nombreux sociologues, avocats et représentants d’associations sur les plateaux pour en parler. Pour cause : les faits divers passionnent les médias. Preuve encore cette semaine sur BFMTV avec la diffusion du témoignage de deux victimes présumées de Gérard Louvin et Olivier Moyne, accusés de viol. Suivie par la riposte des avocats du couple.