19h30 Médias : l’extrême droite devient le nouveau pivot de la politique suédoise

Après trois jours de recomptage des voix, l’union des droites s’est imposée en Suède. La droite et l’extrême droite l’ont emporté en faisant front commun aux élections législatives. La Première ministre social-démocrate Magdalena Anderson a annoncé sa démission après l’annonce des résultats. Si l’extrême droite ne devrait pas intégrer le prochain gouvernement suédois, elle pèsera désormais de tout son poids dans la politique du pays. En Ukraine, les premières images des zones libérées affluent dans la presse et sur les réseaux sociaux. Quatre jours après la fuite des Russes de la région de Kharkhiv, la vie reprend doucement son cours. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est rendu sur place pour rencontrer les soldats qui ont participé à la contre-offensive réussie dans la région. Une semaine après le décès d’Elizabeth II, le Royaume-Uni se prépare à des funérailles mondiales, suivies par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Depuis mercredi, il est possible de se recueillir autour du cercueil de la reine à Westminster Hall où se trouve son cercueil. Le cercueil de la reine Elizabeth II est exposé depuis ce mercredi à Westminster Hall, à Londres. Des centaines de milliers de personnes sont attendues jusqu’à lundi, jour des funérailles de la souveraine. L’église est ouverte 23h sur 24h pour permettre à la population de se recueillir et c’est long, très long, y compris pour les gardes royaux qui veillent sur le cercueil. Mercredi, l’un d’entre eux s’est effondré devant la foule.