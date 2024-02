19h30 Médias : l'hommage aux victimes françaises du Hamas

Ce mercredi matin, les chaînes d'information étaient toutes en édition spéciale afin de couvrir l'hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023. Dans la cour des Invalides, leurs portraits étaient affichés, alors que de nombreuses personnalités politiques et médiatiques étaient présentes autour d'Emmanuel Macron. Notamment les membres de La France Insoumise finalement au rendez-vous malgré la réticence de nombreuses figures politiques. Jean-Luc Mélenchon a lui salué sur X (anciennement Twitter) leur présence. A Gaza, l'armée israélienne continue son offensive vers le sud de l'enclave et la ville de Rafah. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a lui martelé sa volonté d'éliminer le Hamas. En parallèle la diplomatie occidentale s'active afin d'obtenir une trêve. Le nouveau président argentin Javier Milei s'est lui rendu en Israël dans la semaine tandis que le secrétaire des Etats-Unis, Anthony Blinken s'est montré optimiste autour d'un accord concernant une trêve. Après un cheminement de plusieurs années, Judith Godrèche a finalement décidé de porter plainte contre Benoît Jacquot. Et ce alors qu'elle a ententenu avec lui une relation lorsqu'elle avait 14 ans et lui 40. Présente sur le plateau de Quotidien à deux reprises, l'actrice a fermement expliqué que le consentement n'existe pas à l'âge de 14 ans. Elle raconte ensuite au fil d'une interview les violences physiques auxquelles elle a du faire face. Benoît Jacquot expliquait lui que cette histoire "ne l'a pas empêché de dormir". Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris suite à cette plainte. L'attente du remaniement se fait longue. Alors qu'il aurait pu avoir lieu ce mercredi, c'est finalement ce jeudi que devrait avoir lieu l'annonce des nouveaux ministres. Un homme bloquerait ce processus, François Bayrou qui demanderait un statut tout particulier et un "accord profond sur la politique à suivre". Amélie Oudéa-Castéra, elle, semble vivre ces dernières heures à la tête du ministère de l'Education nationale.

