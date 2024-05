19h30 Médias : l’impressionnant coup politique du Premier ministre espagnol

C’est ce qui s’appelle retourner une situation mal embarquée. La semaine dernière, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé dans une déclaration solennelle qu’il se donnait 5 jours pour réfléchir à une éventuelle démission. En cause, les accusations de corruption lancées par l’extrême-droite contre sa femme. 5 jours plus tard, le Premier ministre socialiste a finalement annoncé qu’il ne démissionnerait pas. Un joli coup politique, puisque des milliers d’Espagnols ont marché dans les rues pour le convaincre de ne pas démissionner. Une première. Revenu en sauveur, Pedro Sanchez est parvenu à transformer une affaire de corruption contre sa femme en symbole d’une dérive extrémiste du pays. Un véritable coup de maître ?

