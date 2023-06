19h30 Médias : l’Italie fait ses adieux à Silvio Berlusconi

L’Italie fait ses adieux à Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, décédé ce lundi 12 juin à l’âge de 86 ans, était enterré à Milan ce mercredi. Toutes les chaînes italiennes étaient en édition spéciale pour suivre la procession et la cérémonie. Pendant plus de deux heures ce mercredi, Marlène Schiappa répondait aux questions du Sénat. La Secrétaire d’Etat était interrogée dans le cadre d’une Commission des Finances sur sa gestion du Fonds Marianne, mis en place après la mort de Samuel Paty. Nouveau psychodrame au PSG : la fin de l’ère Kylian Mbappé pourrait arriver plus tôt que prévu. Le joueur, dont la fin de contrat était initialement prévue en 2025, pourrait bien décider de quitter le club parisien plus tôt. Beaucoup plus tôt. Donald Trump comparaissait ce mardi 13 juin devant la justice américaine. Une comparution historique : Donald Trump est le premier ancien président inculpé au niveau fédéral. La justice lui reproche d’avoir mis la sécurité nationale en péril en conservant, à son domicile, des documents top secrets.