19h30 Médias – Livraisons d’armes : le message d’amour en vidéo de l’Ukraine à la France

La France a reçu ce mercredi un message d’amour un peu particulier venu d’Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense a envoyée une vidéo pleine de clichés français pour remercier la France de ses livraisons d’armes. Un message aussi gentil qu’il n’est pas gratuit. Ces derniers jours, la rentrée parlementaire se résume à un concours d’invectives, de punchlines et de rappels à l’ordre. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a multiplié les sanctions dans une tentative un peu désespérée que ramener le calme dans l’hémicycle. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministre de l’Action et des comptes publics Gabriel Attal est sorti de ses gonds après avoir vu sa loi de programmation des Finances déplumée par l’opposition. Le gouvernement espérait une amélioration de la situation après l’annonce de réquisitions pour débloquer les raffineries… c’est tout l’inverse qui se produit. Ulcérées par la décision d’Elisabeth Borne, les organisations syndicales dénoncent une atteinte au droit de grève. La situation est plus que jamais tendue et, sur les chaînes d’infos, on s’inquiète d’un risque d’embrasement dans les prochains jours. L’interview fleuve d’Edouard Philippe dans Le Parisien n’en finit pas de provoquer des remous. A croire que l’ex Premier ministre fait tout pour agacer la majorité. Sa vidéo de célébrations du 1er anniversaire de son parti Horizons ne devrait d’ailleurs pas arranger les choses.