19h30 Médias – Loi immigration : le SAV d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s’est exprimé depuis l’Elysée dans un long entretien de deux heures accordé à France 5. En pleine crise autour de la loi immigration, le président a endossé le rôle du sapeur-pompier. Un objectif : étendre l’incendie et un mot d’ordre : « j’assume ». De son entretien accordé à France 5, les journalistes auront surtout retenu les propos d’Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu, accusé de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes. Là où la ministre de la Culture dénonce un homme qui ferait « honte à la France », Emmanuel Macron voit un homme qu’il « admire » et qui « rend fier la France ». Les propos du président ont fait réagir, bien au-delà des seules associations féministes. Au micro de France 5 mercredi soir, Emmanuel Macron a tenté d’arracher l’étiquette « Rassemblement national » qui colle à la peau de sa loi immigration. Une tentative qui agace le RN et qui ne semble pas avoir convaincu. Le vote de la loi immigration fait le bonheur du Rassemblement national, mais pourrait aussi donner des ailes à la gauche. Dans l’Humanité, 150 personnalités de gauche parmi lesquels Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qu’on pensait pourtant tous brouillés les uns avec les autres, appellent Emmanuel Macron à ne pas promulguer la loi. De quoi ressusciter la NUPES. Peut-être.