19h30 Médias : l’ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s’est ouvert ce mercredi midi à Paris. Un procès historique qui fait la Une de toute la presse française : Libération y parle d’un procès pour « faire face » à une « tragédie nationale » et à une « nuit d’horreur ». Partout, on parle d’un « procès pour l’Histoire », d’un « procès hors-normes » et même du « procès du siècle ». Pour couvrir les neuf mois d’audiences, la presse a prévu une couverture médiatique XXL. Depuis très tôt ce mercredi matin, les reporters étaient mobilisés devant le palais de justice et la maison d’arrêt de Fleury Mérogis où est incarcéré le terroriste Salah Abdeslam dont la parole était très attendue en ce premier jour de procès. Lors de ce procès qui doit durer neuf mois, de nombreux témoignages sont attendus devant la Cour. Plusieurs de ces témoins ont aussi accepté de parler aux médias pour raconter leur histoire. Parmi ces témoignages également, ceux des acteurs politiques qui étaient à la tête de nos institutions en 2015, notamment François Hollande ou Bernard Cazeneuve. Alors que le procès des attentats de Paris s’ouvre ce mercredi, la question de la menace terroriste est au centre des discussions dans les médias.Pas de trêve pour l’élection présidentielle, pas de trêve pour les embrouilles. L’invité surprise du jour s’appelle Nicolas Sarkozy. D’après RTL, l’ancien président serait favorable à la tenue d’une primaire à droite.