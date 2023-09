19h30 Médias - Luis Rubiales : l’étau se resserre autour du président de la Fédération Espagnole de Football

C’est incontestablement l’un des scandales de l’été. Fin août, l’équipe féminine de football espagnole est sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. Un succès historique mais rapidement marquée par le geste du président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, durant la cérémonie de remise des médailles. Un « bisou volé » à la joueuse Jennifer Hermoso, qui a fait le tour de la planète. La sportive âgée de 33 ans a d’ailleurs rapidement porté plainte pour « agression sexuelle ». Et si le principal concerné a notamment reçu le soutien de Woody Allen, la pression s’intensifie autour de la tenue de son poste. Alors que d’autres femmes l’accusent également, des membres de la sélection espagnole masculine ont eux aussi exprimé leur soutien envers Jennifer Hermoso. Au Danemark, ces derniers jours, la situation semble particulièrement tendue. En cause, une proposition de loi du gouvernement visant à éviter au les autodafés de livres religieux. Une forme de retour au délit de blasphème qui ne plait absolument pas à certains partis d’opposition, et principalement à l’extrême droite. Ces dernières semaines, le sujet est devenu particulièrement pesant au sein du pays nordique mais également chez son voisin suédois. Différents actes visant à détériorer le Coran ont eu lieu, ce qui a notamment entraîné l’attaque de l’ambassade de Suède, à Bagdad, et le risque de terrorisme en Suède a explosé selon le gouvernement. Pendant ce temps-là, Charlie Hebdo a co-signé un appel pour dénoncer cette proposition de loi. Il est l’un des animateurs de télévision italienne dont on parle le plus actuellement. Andrea Giambruno, connu également pour être le compagnon de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, semble jouer la carte de la provocation dans son émission. Une prise de position de climato-sceptique à répétition, d’abord, alors que l’Europe subit une vague de chaleur extrême ces dernières semaines. Mais également quelques sorties de route au sujet d’accusations de viol d’une jeune femme de 19 ans à l’égard de sept hommes. De quoi mettre Giorgia Meloni dans une situation particulièrement délicate. Anthony Blinken, le Secrétaire d’Etat américain était à Kiev cette semaine, pour sa quatrième visite en Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie. Une nouvelle visite sous le signe du soutien occidental. Des discussions avec son homologue ukrainien qui ont eu lieu dans un Mcdo de la ville, dans lequel Anthony Blinken a commandé une grande frite. Une image forcément symbolique, qui fait déjà le tour du monde