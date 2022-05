19h30 Médias : l’ultime visite de Jean Castex le Premier ministre

Avant de quitter définitivement Matignon, Jean Castex a un dernier déplacement de prévu et pas des moindres : une rencontre avec le Pape François au Vatican. Ce sera la seconde fois que le Premier ministre rencontre le souverain Pontife. La première fois, en octobre 2021, Jean Castex avait visé juste en offrant un maillot de foot de Messi au Pape d’origine argentine. En 2007, Nicolas Sarkozy avait été bien moins efficace. Il fallait oser. Pour sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fait de l’extrême droite son premier adversaire. Pour sa campagne législative, il a changé son fusil d’épaule. Le président s’est trouvé un nouvel adversaire : la NUPES. La grande alliance de gauche pourrait le faire trébucher et devenir la première force d’opposition de son second mandat. Un risque qu’Emmanuel Macron n’est pas prêt à prendre.