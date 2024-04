19h30 Médias - L’ultra violence des jeunes : le gros débat qui secoue les chaînes de télévision française

Les télévisions en panne de grosse actu misent tout ou presque sur le débat du moment : l’ultra violence. Shemseddine, 15 ans, est mort après avoir été violemment agressé près de son collège la semaine dernière. Cinq personnes avaient été placées en garde à vue à la suite du drame. En moins d’une semaine, plusieurs adolescents ont été victimes de passage à tabac. Six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la pression se maintient sans faiblir sur Israël. Alors que les négociations au Caire sont toujours au point mort pour l’obtention d’une trêve à Gaza, dans une tribune commune parue dans la presse hier soir, le président français, Emmanuel Macron, le chef de l'Etat égyptien, Abdel Fattah Al Sissi et le roi de Jordanie, Abdallah II, appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils demandent également la libération de « tous les otages » et mettent en garde l'Etat hébreu contre les « conséquences dangereuses » d'une offensive à Rafah. À deux mois des élections européennes, la tête de liste Renaissance, Valérie Hayer, et la figure de proue de la liste Reconquête, Marion Maréchal, se sont opposées dans un débat sur la chaîne CNews. Valérie Hayer qui n’a pour domaine de prédilection l’immigration a souvent été dominées hier soir, même si elle a tenté quelques trucs.

En savoir plus sur Julien Bellver