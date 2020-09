19h30 Médias : mais de quoi parle Jean-Michel Blanquer lorsqu'il exige une "tenue républicaine" ?

En savoir plus sur Yann Barthes

La semaine commence avec un coup de com’ raté : la ministre du Travail et la ministre déléguée de l’Industrie se sont rendues ce lundi matin à Béthune pour rencontrer les élus et tenter de défendre les salariés de Bridgestone menacés par la fermeture de leur usine. Problème : entre leur lapsus et le coup médiatique réalisé plus tôt par l’Insoumis François Ruffin, leur déplacement a tourné court. Depuis plusieurs semaines, les écolos sont dans le viseur des éditorialistes. Avec leurs prises de position parfois radicales, notamment sur le Tour de France, les élus écologistes s’attirent les foudres de leurs opposants. Jean-Michel Blanquer ou l’art de continuer à creuser. En pleine polémique après avoir estimé que les lycéennes et collégiennes devaient s’habiller « normalement » - sans parvenir à définir ce qu’est la « normalité » selon lui, le ministre de l’Éducation en a rajouté une couche ce matin en appelant les élèves à se vêtir de « façon républicaine ». Aux États-Unis ce week-end, une phrase de Donald Trump a laissé journalistes et observateurs un peu circonspects : au cours d’un meeting, le président américain a félicité ses électeurs pour « leurs bons gènes ».