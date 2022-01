19h30 Médias – Maltraitance des seniors : le scandale Orpea

Depuis 24h, les révélations du livre « Les Fossoyeurs » font la Une des JT. Après trois ans d’enquête sur le groupe de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea, le journaliste Victor Castanet décrit « un système qui maltraite nos aînés ». Depuis la parution des premiers extraits du livre, d’anciens salariés d’Orpea se succèdent sur les plateaux télé pour témoigner. Alors qu’on commençait tout juste à espérer la fin de la pandémie, un nouveau variant vient doucher nos espoirs. BA.2, le petit frère d’Omicron est arrivé et fait déjà la Une. Pour l’instant, ce variant semble être assez similaire à Omicron, mais le gouvernement veut éviter de se réjouir trop vite. Depuis des semaines, le Premier ministre britannique Boris Johnson navigue en pleine tempête. Empêtré dans le scandale de ses fêtes clandestines organisées en plein confinement, BoJo peine à se justifier et les révélations s’enchaînent. Si bien qu’il est plus que jamais sur un siège éjectable. Les sondages se suivent et se dégradent pour Éric Zemmour. Le polémiste d’extrême droite est retombé à 12% d’intentions de vote, mais aurait-il une réserve de voix cachée ? Comment expliquer qu’il chute dans les sondages alors qu’il est celui qui mobilise le plus dans les meetings et sur les réseaux sociaux ? Invitée sur France 2 mardi soir, Anne Hidalgo a fait face à une Anne-Sophie Lapix inflexible et incisive. La journaliste avait un objectif : la coincer sur son programme.