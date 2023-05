19h30 Médias – Manifestation du 1er mai : succès syndical, violences XXL

La journée de mobilisation du 1er mai aura été un succès pour les syndicats, avec plus de 700 000 personnes dans les rues selon la Préfecture. Mais ce n'est pas ce succès que l'on retrouve en Une des médias ce mardi, mais bien les très nombreuses violences qui ont émaillés les cortèges. Avec 406 blessés du côté des forces de l'ordre selon Gérald Darmanin et 200 blessés, dont 30 graves côté manifestants selon l'Observatoire des Street Medics, la mobilisation du 1er mai a été l'une des plus violentes depuis le début de la contestation. Si les médias ont largement concentré leur attention sur les débordements à Paris, la ville de Lyon a elle aussi connu des dégâts considérables. Pour de nombreux responsables politiques, une cible toute trouvée : Jean-Luc Mélenchon. Le leader des Insoumis a provoqué la colère de ses opposants après un discours offensifs en marge des manifestations du 1er mai. Après l'importante mobilisation du 1er mai, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain. Deux jours avant la présentation à l'Assemblée d'une proposition de loi portée par le groupe LIOT pour faire abroger la réforme des retraites. Être omniprésent pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, être la star des cortèges ne suffit pas : Jean-Luc Mélenchon dégringole dans les enquêtes d'opinion. On lui préfère désormais François Ruffin, considéré par les Français comme le meilleur candidat pour représenter la gauche à la prochaine élection présidentielle.