19h30 Médias – Manifestation pro-Palestine : que s’est-il passé à Sciences Po ?

Situation très inflammable à Sciences Po Paris. Une soixantaine d’étudiants ont bloqué un amphithéâtre de l’école pour organiser un rassemblement pro-palestine. Plusieurs associations juives affirment que des propos antisémites y ont été tenus. Pour tenter d’éteindre l’incendie, Sciences Po a publié un communiqué jugé insuffisant. La présence annoncée d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris n’en finit pas de faire couler l’encre. L’idée de voir la chanteuse représenter la France hérisse l’extrême droite qui se déchaîne sur les plateaux télé. Au point que le sujet est désormais remonté jusqu’au ministère de la Culture. Jordan Bardella a-t-il pris la grosse tête ? Le président du RN et tête de liste aux européennes a décliné l’invitation à débattre de Public Sénat avec une réflexion moqueuse, pas très bien prise par la chaîne : « et pourquoi pas Coquelicot TV ? ». Au RN, on explique que les adversaires proposés à Jordan Bardella ne seraient pas à la hauteur du prodige.

