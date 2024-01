19h30 Médias – Manifestations monstres en Allemagne contre un projet de "remigration" des étrangers

Julien Bellver En savoir plus sur

Une large remigration pour expulser les étrangers et les allemands d’origine étrangère, c’est le plan secret de l’Afd, le parti d’extrême droite allemand. La fuite de ce plan aux relans d’un passé qu’on pensait révolu a choqué le pays. Ce week-end, des manifestations monstres ont été organisées dans tout le pays pour dire non à l’extrême droite. Les agriculteurs français sont en colère et leur grogne pourrait se propager à tout le territoire. C’est précisément ce qui inquiète l’exécutif, qui craint de voir naître un mouvement semblable aux gilets jaunes. Gabriel Attal reçoit ce lundi soir les principaux syndicats agricoles. Aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Espagne et en Allemagne, la grogne des agriculteurs est européenne. A Berlin, le ministre des Finances a été copieusement insulté lors d’une manifestation des agriculteurs. Sans le vouloir, la nouvelle ministre de l’Education, Amélie Oudéa-Castera a servi sur un plateau l’affaire Stanislas. L’établissement scolaire privé, catholique et huppé du 6ème arrondissement de Paris est accusé d’entretenir un environnement sexiste et homophobe. Et les révélations se multiplient.